“Kiricocho” Ecco cosa significa la parla pronunciata da Chiellini

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 16 luglio 2021) Sono passati ormai tre giorni dalla meravigliosa vittoria della nazionale di calcio nel campionato europeo, fiumi di persone hanno esultato per tutta la notte per questo traguardo che mancava da 53 anni. Ma non tutti si sono accorti che Giorgio, un attimo prima che Saka sbagliasse il rigore decisivo che ci ha regalato la vittoria, ha gridato ad alta voce la parola ““. Alle ore 23:52 di domenica 11 luglio, il popolo italiano ha potuto gioire di una vittoria che mancava da quasi 60 anni. I ragazzi della nazionale di calcio, guidati dal mister Mancini hanno battuto in finale l’Inghilterra e sono diventati campioni d’Europa. Gran ...