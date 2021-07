Irama rivela apertamente | “mi ha riempito di dolore”

Leggi su formatonews

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il cantante vincitore di Amici di Maria De Filippi nel 2018,, durante un’intervista ha raccontato della sua esperienza a Sanremo e non solo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@.plume) Aveva esordito nel mondo discografico dopo aver partecipato alla 66° edizione di Sanremo, nella categoria “nuove proposte”, manon ha ottenuto il successo sperato. Per questo motivo ha deciso di partecipare alla diciassettesima edizione di Amici, classificandosi primo. Da quel momento in poi, ogni sua canzone è stata un grande successo. ...