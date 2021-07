Google porta sui Pixel una nuova funzione per allungare la vita della batteriaHDblog.it (Di giovedì 15 luglio 2021) Una nuova funzionalità blocca sugli smartphone Google Pixel la ricarica all’80% in alcune situazioni particolari.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 luglio 2021) Unafunzionalità blocca sugli smartphonela ricarica all’80% in alcune situazioni particolari.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Google porta sui Pixel una nuova funzione per allungare la vita della batteria - FrancescaCose : @Apollo_MX5 @universumvici @CCKKI perdona ma forse non capisco cosa vuoi dire. Si i competitori sono molti ma sono… - Apollo_MX5 : @FrancescaCose @universumvici @CCKKI Quando Samsung lancio l'attacco ad iphone, il primo, e al suo play store i com… - bellogatto1 : RT @pincopop: @IlariaBifarini È come lucignolo quando porta Pinocchiob alle giostre : sostituiamo alexia, Google maps, televisori con ip,sm… - pincopop : @IlariaBifarini È come lucignolo quando porta Pinocchiob alle giostre : sostituiamo alexia, Google maps, televisori… -