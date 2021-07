Gianni Morandi nella bufera, sui social vanno diretti contro di lui e la sua risposta è da applausi (Di giovedì 15 luglio 2021) Gianni Morandi è un artista di successo apprezzato in tutto il mondo da giovani e adulti. Ma non solo, è anche un uomo educato e gentile che ha sempre dimostrato nei confronti del suo pubblico gentilezza e onestà. Nelle ultime ore l’artista è finito al centro della polemica per aver indossato un completo, giacca e pantaloni, di colore rosa. In molti hanno associato il suo abbigliamento al DDL Zan e proprio sulla questione si è aperto un dibattito sui social al quale lo stesso Morandi ha risposto con pacatezza e sincerità. Ma, quali sono state le parole del noto cantante? Gianni Morandi ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 15 luglio 2021)è un artista di successo apprezzato in tutto il mondo da giovani e adulti. Ma non solo, è anche un uomo educato e gentile che ha sempre dimostrato nei confronti del suo pubblico gentilezza e onestà. Nelle ultime ore l’artista è finito al centro della polemica per aver indossato un completo, giacca e pantaloni, di colore rosa. In molti hanno associato il suo abbigliamento al DDL Zan e proprio sulla questione si è aperto un dibattito suial quale lo stessoha risposto con pacatezza e sincerità. Ma, quali sono state le parole del noto cantante?...

