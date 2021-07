Advertising

glooit : F1: Silverstone parte nel segno di Verstappen e Red Bull leggi su Gloo - uzapelloni : F12022, la rivoluzione parte al rallentatore: nuove monoposto meno fantasiose del previsto - coldrexf7 : RT @SkySportF1: ? 5 su 5 nelle ultime 5 edizioni: a Silverstone la Mercedes parte sempre davanti a tutti… Sarà così anche quest’anno? #Brit… - corkskangaroo : va bhe sto disegnando una scemata per Silverstone ed ogni volta che devo fare i tatuaggi di Ricciardo parte il patc… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ? 5 su 5 nelle ultime 5 edizioni: a Silverstone la Mercedes parte sempre davanti a tutti… Sarà così anche quest’anno? #Brit… -

Ultime Notizie dalla rete : Silverstone parte

Sprint Race, Verstappen a 1,75 - Afa il debutto ufficiale in Formula 1 la Sprint Race, nuovo format di qualifica consistente in una gara di 100 km in totale. È Max Verstappen il ...Anche in questo caso Verstappen, in quota a 1,80,davanti a Hamilton, dato a 2,60, ma si accorcia il gap con gli altri concorrenti. Le Ferrari anche asono costrette a inseguire ...Oggi comincia una nuova era: svelato il prototipo della vettura che prenderà parte al Mondiale 2022. Nel fine settimana la Formula 1 corre a Silverstone: debutta la qualifica Sprint, GP alle 16 ...Nel fuorionda prima della presentazione ufficiale della nuova monoposto di Formula 1 per il 2022 un microfono aperto in pista a Silverstone ha colto ...