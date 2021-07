Covid | lo stato d’emergenza sarà prorogato E green pass per lunghi viaggi in treno e aereo

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 15 luglio 2021) Un lungoo, ino in, potrebbe richiedere l'esibizione del. E' una delle ipotesi che, secondo fonti di governo,valutata in occasione della cabina di regeoia lunedì 19 o martedì 20 luglio. La stessa cabina che deciderà, ormai è quasi certo, il prolungamento dellod'emergenza in scadenza a fine mese. Due, al momento, le ipotesi sulla durata della proroga: fine ottobre, oppure fine dicembre L'articolo proviene da Firenze Post.