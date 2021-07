Coronavirus | i dati del 15 luglio

(Di giovedì 15 luglio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 2.455, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.278.319. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 800 unità, quindi al momento risultano positive 40.900 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 153, quindi 2 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 1.089, ovvero 19 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 39.658. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 9 decessi, che portano il totale ...

Sono 190.922 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 210.599. Il tasso di positività è dell'1,1%. Sono 18 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Bergamo. I dati diffusi dalla Regione segnalano 29 persone (-3) in terapia intensiva.