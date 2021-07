Codacons querela di nuovo Fedez, stavolta lui sbotta furioso: “Mi sono rotto il ca**o, fate schifo”, poi gesto d’ira (VIDEO) (Di giovedì 15 luglio 2021) In queste ore Fedez ha dato luogo ad uno sfogo furioso contro il Codacons in quanto ha appena appreso di aver ricevuto una nuova querela. Nel mirino è finita, ancora una volta, la raccolta fondi organizzata dal rapper durante il periodo di pandemia per supportare gli esponenti del mondo dello spettacolo. Dinanzi questo ennesimo attacco, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 15 luglio 2021) In queste oreha dato luogo ad uno sfogocontro ilin quanto ha appena appreso di aver ricevuto una nuova. Nel mirino è finita, ancora una volta, la raccolta fondi organizzata dal rapper durante il periodo di pandemia per supportare gli esponenti del mondo dello spettacolo. Dinanzi questo ennesimo attacco, L'articolo proviene da KontroKultura.

Mariad16 : Fedez: 'Non se ne può più, il Codacons mi querela a ripetizione, è una persecuzione!' Il Codacons: 'non è vero, lo quereliamo' ?? - marinellafly12 : Fedez furioso contro il Codacons per l'ennesima denuncia: “Non ne posso più, sono perseguitato”. La replica: “Non h… - GVNVNCR : RT @e_cavagna: Fedez denunciato dal Codacons per i milioni raccolti. L'ira sui social'Perseguitato, fate schifo' - Il Tempo - e_cavagna : Fedez denunciato dal Codacons per i milioni raccolti. L'ira sui social'Perseguitato, fate schifo' - Il Tempo… - MoaveManu : RT @Codacons: L’atto presentato dalla nostra associazione e a cui @Fedez fa riferimento è finalizzato proprio a tutelare le raccolte fondi,… -