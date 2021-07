«Breath Ghosts Blind». Le opere di Cattelan in mostra al Pirelli HangarBicocca (Di giovedì 15 luglio 2021) In mostra presso gli spazi architettonici di Pirelli HangarBicocca, istituzione no profit dedicata alla promozione e produzione dell'arte contemporanea, dal 15 luglio 2021 al 20 febbraio 2022, gli ultimi tre lavori dell'artista internazionale Maurizio Cattelan. L'esibizione Breath Ghosts Blind parte del programma espositivo 2021, concepito dal direttore artistico Vicente Todolí assieme al dipartimento curatoriale guidato da Roberta Tenconi, inizia con l'opera in marmo bianco Breath, un uomo in posizione fetale e un cane, entrambi distesi a terra l'uno di ... Leggi su panorama (Di giovedì 15 luglio 2021) Inpresso gli spazi architettonici di, istituzione no profit dedicata alla promozione e produzione dell'arte contemporanea, dal 15 luglio 2021 al 20 febbraio 2022, gli ultimi tre lavori dell'artista internazionale Maurizio. L'esibizioneparte del programma espositivo 2021, concepito dal direttore artistico Vicente Todolí assieme al dipartimento curatoriale guidato da Roberta Tenconi, inizia con l'opera in marmo bianco, un uomo in posizione fetale e un cane, entrambi distesi a terra l'uno di ...

Ultime Notizie dalla rete : Breath Ghosts Solo tre opere: cosa aspettarsi dalla mostra di Cattelan Dal 15 luglio 2021, all'Hangar Bicocca di Milano, c'è Maurizio Cattelan: " Breath Ghosts Blind ". Curata da Roberta Tenconi e Vicente Todolì, la personale dell'artista è un progetto site - specific - nella tipica tradizione delle esposizioni all'Hangar - che affronta ...

Il respiro di Cattelan A meno che? Titolo bellissimo, una triade che prende subito e che ti accompagna per tutta la mostra e segna il tuo stato d'animo: Breath Ghosts Blind . Tre parole, tre opere, in successione ma anche ...

Maurizio Cattelan torna in mostra con «Breath Ghosts Blind» Vanity Fair Italia Maurizio Cattelan, la mostra capolavoro dopo i 60 anni: viaggio al termine della vita In molti aspettavano una grande antologica e invece l’artista ha schierato all’Hangar Bicocca solo tre opere, «Breath Ghost Blind», per costruire un’unica tragica profezia ...

Solo tre opere: cosa aspettarsi dalla mostra di Cattelan Dal 15 luglio 2021, all’Hangar Bicocca di Milano, c’è Maurizio Cattelan: “Breath Ghosts Blind”, la personale dell’artista che affronta concetti universali come la fugacità della vita, la memoria e il ...

