Belen torna a casa dopo il parto | l’incontro tra Luna Marì e Santiago

Advertising

yahoo_italia : Belen Rodriguez lascia l’ospedale e torna a casa - corriereveneto : #padova La showgirl su Instagram ha postato una serie di storie che la ritraggono insieme alla secondogenita: sullo… - infoitcultura : Belen Rodriguez torna a casa con Luna Marì/ Il primo incontro con Santiago - Gazzettino : Belen torna ad Albarella dopo il parto: l'arrivo nella villa con la piccola Luna Marì - infoitcultura : Belen torna a casa con Luna: festa di benvenuto e incontro con Santiago -

Ultime Notizie dalla rete : Belen torna

DA PADOVA AD ALBARELLA - Padova, la Luna e tu. Continua la favola bella diRodriguez e della sua piccola Luna, , ricoverata per poche ore in Terapia intensiva neonatale per valutarne la capacità respiratoria e poi trasferita nel Nido di Pediatria. Tutto è bene quel che ...Il momento più emozionate del ritorno a casa diRodriguez è stato senza dubbio il primo incontro tra Santiago e la sorellina Luna Marì . Nel video pubblicato nelle storie di Instagram, si vede ...Belen ha partorito la figlia nell'ospedale di Padova. Per la secondogenita la showgirl non ha scelto una struttura milanese. Ma dopo la nascita di Luna Marì è polemica Il sindacato della sanità ha lam ...Nonostante sia venuta al mondo solo da pochi giorni Luna Marì, figlia di Belen e Antonino Spinalbese, ha già cominciato a far parlare di ...