Arsenal e Tottenham: occhi puntati su Correa (Di giovedì 15 luglio 2021) Joaquin Correa è stato uno dei capisaldi dell'era Inzaghi. Il giocatore che recentemente ha vinto la Copa America con la sua Argentina, molto probabilmente lascerà Roma. Sembra infatti non rientrare propriamente negli schemi di Sarri, anche se in realtà si potrebbe provare ad adattarlo al 4-3-3. Arsenal e Tottenham gli hanno messo gli occhi addosso. Toma Basic sempre più vicino alla Lazio Correa piace ad Arsenal e Tottenham? La risposta è affermativa. Joaquin Correa, l'argentino punto fermo della Lazio, piace molto in Premier League.

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Tottenham Milan, Giroud centravanti 'coi colpi' Sempre sottovalutato, è tra i migliori GIROUD OGGI - Ma dato che al Milan, ovviamente, non arriva il centravanti dell'Arsenal di allora (... Prendete ad esempio questa incornata un po' meno recente assestata alla difesa del Tottenham, tra ...

Lazio, attesa Correa: dal Tucu dipende il mercato biancoceleste Correa piace anche all' Arsenal e al Tottenham , ma al momento le offerte recapitate a Formello (o le parvenze di queste ultime) non soddisfano Lotito . Il patron biancoceleste vorrebbe incassare ...

Tottenham, sfida all'Arsenal per un centrocampista Calciomercato.com Attesa per Correa: il mercato della Lazio dipende da lui L’agente dell’argentino, Alessandro Lucci, sta intensificando i contatti col Psg e non solo. Correa piace anche all’Arsenal e al Tottenham, ma al momento le offerte recapitate a Formello (o le ...

Calciomercato Roma, colpo Demiral | Cash e contropartita alla Juventus Il primo acquisto ufficiale della Roma 2021-22 è quello di Rui Patricio. Il portiere portoghese arriva per 11,5 milioni di euro dal Wolverhampton, dal quale la società giallorossa potrebbe comprare un ...

