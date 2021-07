Angelica ma strong | sullo schermo e sul red carpet

Leggi su iodonna

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ex modella e poi attrice di successo, Diane Kruger gira la boa dei 45 anni. Sempre ineccepibile sia nei look da giorno che in quelli da gran sera, è una musa ispiratrice che cavalca le tendenze senza mai cadere nel too much. Come fa? Scopriamolo ripercorrendo i suoi look più belli. Lo stile di Diane Kruger guarda le foto Diane Kruger , regina dello street style easy chic Da molti anni ormai i suoi look ...