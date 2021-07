Ambiente | Assorimap Confimi | Puntare con forza sul riciclo meccanico della plastica

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 15 luglio 2021) Per sostenere lo sviluppo dell’economia circolare occorreconsul. Non si possono condividere agevolazioni normative pro-chimico, che costituisce un’attività per il recupero dei rifiuti certamente non performante per l’. Si tratta infatti di agevolazioni che genererebbero una disparità di trattamento e quindi di concorrenza tra i due settori. È il monito lanciato dall’Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie Plastiche (...