(Di giovedì 15 luglio 2021) C’è undi amministrazione Rai che non ci sarebbe dovuto essere, ed è quello eletto dal Movimento 5 stelle.Di, classe 1968, avvocato romano, era stato sentito dai membri pentastellati della Commissione di vigilanza Rai, ed era stato “”. Per mettere tutti sullo stesso piano, gli otto della Vigilanza (sono in tutto nove, ma uno era assente) hanno incontrato i papabili seguendo lo stesso schema: venti minuti di intervento da parte del candidato sollecitato su alcuni punti cari ai 5 stelle: il ruolo del servizio pubblico, la riforma della Rai sul modello britannico della BBC, il ...

Advertising

HuffPostItalia : Alessandro Di Majo, il consigliere Rai M5s bocciato da M5s - PolicyMaker_mag : Conferma per @BiasioIgor, al suo secondo mandato. Entra nel consiglio di amministrazione della tv di Stato… - juornoit : #juorno Ecco i nuovi membri del Cda della #Rai - paolochiariello : #juorno Ecco i nuovi membri del Cda della #Rai - bellicapelli15 : Cda Rai, Camera e Senato eleggono quattro consiglieri: Igor De Biasio, Alessandro Di Majo, Francesca Bria e Simona… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Majo

Agenzia ANSA

Le nomine parlamentari sonodiin quota Movimento 5 stelle, Francesca Bria d'area Partito democratico, Simona Agnes per Forza Italia, oltre a De Biasio. Igor De Biasio, classe 1977, è ...Intanto, se la Lega conferma il suo uomo, il consigliere uscente Igor De Biasio , per il M5S ha la meglio l'avvocatodi, che fino a pochi giorni prima non figurava tra le proposte ...Grazie per aver effettuato l’iscrizione! A breve riceverai una mail di conferma.Alessandro Di Majo, classe 1968, avvocato romano, era stato sentito dai membri pentastellati della Commissione di vigilanza Rai, ed era stato “bocciato”. Per mettere tutti sullo stesso piano, gli otto ...