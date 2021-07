Aeroporto Fiumicino, al via riconoscimento biometrico per passeggeri (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma – “L’Aeroporto di Fiumicino continua a puntare sulla tecnologia per la sicurezza e il comfort dei passeggeri. E’ partito oggi il nuovo sistema di accettazione e imbarco dei viaggiatori che, attraverso l’identificazione biometrica del volto, permetterà di rendere più agevole, rapido e sicuro il loro transito in Aeroporto.” “Il progetto, in partnership con Delta Air Lines e in collaborazione con Sita, fornitore globale di tecnologie per il settore del trasporto aereo, prevede l’installazione presso alcune aree dello scalo di apparati in grado di rilevare le caratteristiche biometriche del volto dei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma – “L’dicontinua a puntare sulla tecnologia per la sicurezza e il comfort dei. E’ partito oggi il nuovo sistema di accettazione e imbarco dei viaggiatori che, attraverso l’identificazione biometrica del volto, permetterà di rendere più agevole, rapido e sicuro il loro transito in.” “Il progetto, in partnership con Delta Air Lines e in collaborazione con Sita, fornitore globale di tecnologie per il settore del trasporto aereo, prevede l’installazione presso alcune aree dello scalo di apparati in grado di rilevare le caratteristiche biometriche del volto dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporto Fiumicino Inizia il sogno olimpico di Chicca È arrivato il giorno della partenza. Oggi, giovedì 15 luglio, alle 17.10 dall'aeroporto di Fiumicino decollerà l'aereo che porterà Federica Isola a Tokyo per il sogno olimpico. Insieme a lei anche il capo delegazione della scherma italiana Maurizio Randazzo e le sue compagne di ...

Giochi olimpici, la Capitale parte con il vento in poppa con i 6 protagonisti della vela "Sembra tutto un sogno - ha detto prima di partire dall'aeroporto di Fiumicino mentre lo salutavano papà Luca, mamma Carla e la fidanzata Consuelo - ma io non vado là solo per vivere una bella ...

