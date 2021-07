A Cuba il regime è stato preso di sorpresa: la sua intelligence è in Venezuela (Di giovedì 15 luglio 2021) Un video che gira sui social mostra la folla che avanza su una delle vie principali di Camagüey, a Cuba. Un gruppo di simpatizzanti del regime, affiancato a un cordone di polizia, fa cenno alla folla di non proseguire. Ma varie centinaia di persone invece continuano, scandendo lo slogan “sì, si può!”. Nel momento in cui la manifestazione raggiunge gli agenti, quando lo scontro fisico sembra imminente, gli agenti si scansano per far passare i dimostranti, che festeggiano. Su Twitter rimbalzano voci di questure che si sarebbero unite al popolo che protesta contro il regime. Non ci sono conferme, ma il regime ammette ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Un video che gira sui social mostra la folla che avanza su una delle vie principali di Camagüey, a. Un gruppo di simpatizzanti del, affiancato a un cordone di polizia, fa cenno alla folla di non proseguire. Ma varie centinaia di persone invece continuano, scandendo lo slogan “sì, si può!”. Nel momento in cui la manifestazione raggiunge gli agenti, quando lo scontro fisico sembra imminente, gli agenti si scansano per far passare i dimostranti, che festeggiano. Su Twitter rimbalzano voci di questure che si sarebbero unite al popolo che protesta contro il. Non ci sono conferme, ma ilammette ...

