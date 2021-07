Wanda Nara, tuffo proibito nella Grotta Azzurra a Capri: a quanto ammonta la possibile multa (Di mercoledì 14 luglio 2021) Wanda Nara è in vacanza a Capri con la sua famiglia. La showgirl e procuratrice argentina è stata ripresa in alcuni video e fotografie mentre fa il bagno nelle acque della Grotta Azzurra. LEGGI ANCHE:– Wanda Nara, sapete quanto costa la nuova villa a Parigi di Icardi? La cifra della nuova casa da favola del giocatore È stata lei stessa a pubblicare i contenuti sui suoi profili social. Quel tratto di mare così prezioso però è interdetto alla balneazione è una zona considerata molto delicata e da preservare anche a livello storico. C’è inoltre ... Leggi su funweek (Di mercoledì 14 luglio 2021)è in vacanza acon la sua famiglia. La showgirl e procuratrice argentina è stata ripresa in alcuni video e fotografie mentre fa il bagno nelle acque della. LEGGI ANCHE:–, sapetecosta la nuova villa a Parigi di Icardi? La cifra della nuova casa da favola del giocatore È stata lei stessa a pubblicare i contenuti sui suoi profili social. Quel tratto di mare così prezioso però è interdetto alla balneazione è una zona considerata molto delicata e da preservare anche a livello storico. C’è inoltre ...

