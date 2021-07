Venezia | Galietti Clia | Bene scelta governo | compagnie crociere la chiedevano da 10 anni

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Labitalia) - "Noi diamo un giudizio largamente positivo sulla decisa accelerazione sugli accosti, e cioè sull'avere delle banchine per navi da crociera a Marghera. E' da dieciche chiediamo di avere un altro luogo dove andare per evitare di passare dalla Giudecca, siamo stati i primi a farlo, perché la Giudecca sappiamo essere super-divisiva e controversa. E quindi per noi dopo 10questo è il primo verso segno tangibile di un progresso. E quindi diamo un giudizio positivo". Così, con Adnkronos/Labitalia, Francesco, direttore per l'Italia di, l'associazione internazionale delle ...

... bisogna vedere quanto gli ammortizzatori previsti per gli operatori del settore sapranno mitigarla", aggiunge. Le compagnie crocieristiche che avevano previsto toccate a, dovranno ......urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di". ... Francesco, direttore italiano dell'associazione di categoria dell'industria crocieristica ...“Noi diamo un giudizio largamente positivo sulla decisa accelerazione sugli accosti, e cioè sull’avere delle banchine per navi da crociera a Marghera. E’ da dieci anni che chiediamo di avere un altro ...Venezia - «Il decreto sulle Grandi navi varato dal governo di fatto cancella arbitrariamente la possibilità di utilizzo del terminal di Marittima in concessione a Venezia Terminal Passeggeri (Vtp) fin ...