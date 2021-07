Ufficiale | il Pisa prende Christian Sussi e Nicolò Bruschi

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Doppio colpo per il. Il club toscano ha comunicato gli innesti del difensore ex Arezzoe dell’attaccante, lo scorso anno capocannoniere in Serie D con il Fiorenzuola. UN NUOVO BOMBER IlSporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. pic.twitter.com/ecLEZvMIEC —Sporting Club (@SC) July 14, 2021 LA NUOVA DIFESA NERAZZURRA IlSporting Club comunica di aver ...