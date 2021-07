Turismo: 38 comuni della Toscana bandiere arancioni. Seconda regione in Italia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Giornata importante per la Toscana delle bandiere arancioni: il Touring Club Italiano assegnando le 262 del triennio 2021-2023, ha confermato le 38 conquistate fino ad oggi dalla nostra regione che si piazza così al secondo posto, dopo il Piemonte, nell’elenco per numero di comuni premiati. L'elenco dei comuni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Giornata importante per ladelle: il Touring Clubno assegnando le 262 del triennio 2021-2023, ha confermato le 38 conquistate fino ad oggi dalla nostrache si piazza così al secondo posto, dopo il Piemonte, nell’elenco per numero dipremiati. L'elenco deiL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Turismo: 38 comuni della Toscana bandiere arancioni. Seconda regione in Italia - AnciToscana : #Turismo, a 38 #Comuni toscani confermata la Bandiera arancione del @TouringClub: siamo secondi in Italia #borghi… - SienaFree : Turismo: Toscana seconda per numero di bandiere arancioni, confermate in 38 Comuni - metfirenze : Regione. Turismo: Toscana seconda per numero di bandiere arancioni, confermate in 38 Comuni - mmmi_it : RT @euroregionenews: Il turismo in Carnia con Sutrio come centro si promozione del territorio. Tanti Comuni coinvolti e un successo strepit… -