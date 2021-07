Taranto, il Cis sblocca la vertenza ex Isolaverde (Di mercoledì 14 luglio 2021) Taranto - Il Cis... stacca un assegno da 6 milioni di euro che fa tirare un sospiro di sollievo agli ex 130 lavoratori della società Taranto Isolaverde. Che, dallo scorso 24 febbraio, sono disoccupati ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 14 luglio 2021)- Il Cis... stacca un assegno da 6 milioni di euro che fa tirare un sospiro di sollievo agli ex 130 lavoratori della società. Che, dallo scorso 24 febbraio, sono disoccupati ...

