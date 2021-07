SEGA nei guai per il cabinato arcade 'truccato' Key Master e parte la class action (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il gioco arcade Key Master di SEGA è al centro di una denuncia di class action la quale afferma che il gioco è intenzionalmente truccato in modo da non far vincere i giocatori. La causa, intentata in California, ha affermato che il gioco è stato "commercializzato e venduto sistematicamente" come un gioco di "pura abilità", ma è invece truccato per "impedire anche agli utenti altamente qualificati di poter vincere" fino a quando non si arriva ad uno specifico numero di perdite. Il querelante Marcelo Muto ha fatto causa alla società per $ 5 milioni. "Da nessuna ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il giocoKeydiè al centro di una denuncia dila quale afferma che il gioco è intenzionalmentein modo da non far vincere i giocatori. La causa, intentata in California, ha affermato che il gioco è stato "commercializzato e venduto sistematicamente" come un gioco di "pura abilità", ma è inveceper "impedire anche agli utenti altamente qualificati di poter vincere" fino a quando non si arriva ad uno specifico numero di perdite. Il querelante Marcelo Muto ha fatto causa alla società per $ 5 milioni. "Da nessuna ...

