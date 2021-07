Processo ' Olimpia' | intercettazioni telefoniche inutilizzabili per Pasquale Maietta

Advertising

LatinaQTW : Processo Olimpia, inutilizzabili le intercettazioni per Pasquale Maietta -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Olimpia

LatinaToday

Le intercettazioni telefoniche a carico di Pasquale Maietta non potranno essere utilizzate nei suoi confronti nel' . Nell'udienza di ieri pomeriggio il Tribunale di Latina ha infatti accolto l'eccezione presentata dai legali dell'ex parlamentare, gli avvocati Leonardo Palombi e Filippo Dinacci, ...... secondo gli inquirenti, Tegano avrebbe ordinato numerosi omicidi strategici nel contesto della guerra di mafia e per i quali è stato condannato all'ergastolo nei vari stralci del'.L'accusa non potrà utilizzare le intercettazioni ambientali a carico di Pasquale Maietta nel processo Olimpia. Lo ha deciso ieri pomeriggio il Tribunale di Latina ...Il fatturato 2020 di Olimpia Splendid è aumentato del 3% e la quota export supera il 50%. Il piano 2021-2023 si fonda su tre pilastri: sostenibilità, innovazione e internazionalizzazione ...