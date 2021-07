Open day Johnson in Irpinia, ecco le modalità dell’Asl di Avellino (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà giovedì 15 luglio l’Open Day Johnson ad accesso libero per gli over 60 promosso dall’Asl di Avellino nell’ambito della Campagna Vaccinale anti-Covid 19. I Centri Vaccinali di Avellino – Paladelmauro, Cervinara, Grottaminarda, Montoro e Mugnano del Cardinale saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (ad esclusione del Centro Vaccinale di Avellino che sarà attivo dalle 8.00 alle 20.00), consentendo l’accesso libero per le categorie over 60 fino ad esaurimento dell’orario. I cittadini, residenti in provincia di Avellino potranno accedere alla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà giovedì 15 luglio l’Dayad accesso libero per gli over 60 promosso dall’Asl dinell’ambito della Campagna Vaccinale anti-Covid 19. I Centri Vaccinali di– Paladelmauro, Cervinara, Grottaminarda, Montoro e Mugnano del Cardinale saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (ad esclusione del Centro Vaccinale diche sarà attivo dalle 8.00 alle 20.00), consentendo l’accesso libero per le categorie over 60 fino ad esaurimento dell’orario. I cittadini, residenti in provincia dipotranno accedere alla ...

