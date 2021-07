Omofobia | Drago Fdi | ' tema disabilità inserito per racimolare voti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Per il ddl Zan ben si attaglia l'espressione 'il pensiero ingabbiato nel penale', a conferma di un provvedimento che rischia di comprimere e mettere in pericolo la libertà di pensiero e la libera espressione. Diversi sono gli aspetti di criticità, ad esempio ildei progetti formativi legati al varo di questo ddl e all'organizzazione da parte delle scuole di ogni iniziativa in tal senso. Su questo sarebbe necessario prevedere un meccanismo di liberatoria a progetto e non triennale, proprio per consentire alle famiglie una maggiore attenzione alla luce dei temi delicati che solleva questo ddl. Poi c'è la questione della ...