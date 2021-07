Occupazione abusiva, sequestrati 8 appartamenti nel Napoletano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Erano occupati abusivamente: sequestrati otto appartamenti a Torre del Greco (Napoli). Ad eseguire la misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, sono stati gli agenti della locale polizia municipale: stando a quanto accertato nel corso di un’indagine condotta dai vigili urbani, indagine che ha riguardato 26 persone appartenenti a diversi nuclei familiari, gli stessi occupavano senza averne titolo gli immobili di proprietà del Comune (le cosiddette ”case minime”) in via Tortora. In particolare è stato accertato, attraverso sopralluoghi e accessi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Erano occupatimente:ottoa Torre del Greco (Napoli). Ad eseguire la misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, sono stati gli agenti della locale polizia municipale: stando a quanto accertato nel corso di un’indagine condotta dai vigili urbani, indagine che ha riguardato 26 persone appartenenti a diversi nuclei familiari, gli stessi occupavano senza averne titolo gli immobili di proprietà del Comune (le cosiddette ”case minime”) in via Tortora. In particolare è stato accertato, attraverso sopralluoghi e accessi ...

Advertising

anteprima24 : ** Occupazione abusiva, sequestrati 8 #Appartamenti nel Napoletano ** - T7TorreSette : #TorredelGreco Occupazione abusiva di alloggi di proprietà comunale, scatta il sequestro alle 'Case Minime' >>… - Torrechannelit : Torre del Greco- 26 persone dovranno sgomberare dalle case comunali di Via Tortora: occupazione abusiva ed abusi ed… - ViteAnto : RT @NoiRadiomobile: Occupazione abusiva di area demaniale: la Cassazione sul periculum in mora (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sen… - NoiRadiomobile : Occupazione abusiva di area demaniale: la Cassazione sul periculum in mora (Corte di Cassazione, Sezione II Penale,… -