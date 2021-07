Nothing ear (1), asta anticipata “a scatola chiusa” su StockX per le prime 100 unitàHDblog.it (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nothing ha stretto una collaborazione con StockX per vendere in esclusiva le prime 100 unità di ear (1)Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 14 luglio 2021)ha stretto una collaborazione conper vendere in esclusiva le100 unità di ear (1)Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Nothing ear Nothing ear (1), i primi 100 esemplari saranno venduti all'asta su StockX Manca davvero pochissimo all' annuncio ufficiale del primo prodotto della nuova azienda fondata da Carl Pei, ex dirigente di OnePlus. I Nothing ear (1) sono dietro l'angolo e l'azienda sta continuando a rilasciare piccole informazioni a riguardo costantemente, come ad esempio il prezzo di lancio e la presenza della cancellazione ...

Nothing Ear(1) vogliono sfidare AirPods Pro ... fin qui la ricetta della misteriosa Nothing creata da Carl Pei, uno dei cofondatori di OnePlus , ricorda quella di Cupertino, se non fosse che il suo primo prodotto Nothing Ear(1) promette di ...

