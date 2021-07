Napoli, rinnovo Insigne complicato: De Laurentiis non ha in programma d’incontrarlo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si complica ulteriormente il rinnovo di Lorenzo Insigne al Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis non avrebbe in programma incontri con il suo entourage Dopo la vittoria dell’Europeo, per Lorenzo Insigne è ora il momento di pensare al futuro e al rinnovo con il Napoli. La situazione, però, sarebbe molto complicata. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Aurelio De Laurentiis non avrebbe in programma alcun incontro col calciatore o il suo entourage per avviare le trattative. I due non si sono sentiti né al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si complica ulteriormente ildi Lorenzoal. Il presidente Aurelio Denon avrebbe inincontri con il suo entourage Dopo la vittoria dell’Europeo, per Lorenzoè ora il momento di pensare al futuro e alcon il. La situazione, però, sarebbe molto complicata. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Aurelio Denon avrebbe inalcun incontro col calciatore o il suo entourage per avviare le trattative. I due non si sono sentiti né al ...

