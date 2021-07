Mitchel Bakker saluta il PSG e approda al Leverkusen

(Di mercoledì 14 luglio 2021)si aspettava di più indossando la maglia del PSG. Ma i risultati scarsi lo hanno convinto adre al Bayer, club notoriamente in gamba nello sfruttare i giovani. Il 21enne olandese aveva già fatto capire di non essere soddisfatto dell’esperienza francese, nonostante le 40 presenze stagionali, e così ha comunciato alla società la sua volontà di partire. I problemi sono iniziati con l’arrivo di Mauricio Pochettino, che a differenza di Thomas Tuchel, lo ha schierato in pochissime occasioni. Da lì è scattata la molla che ha convintore ...

Spread the love Accostato alla Juventus ,va...Commenta per primoè un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Il terzino olandese arriva a titolo definitivo dal Paris Saint - Germain e si legherà al club tedesco con un contratto quadriennale. 'è ...Il Milan ha iniziato la nuova stagione con il raduno a Milanello l'8 luglio, ma la rosa in questo momento non è ancora completata. La partenza di Hakan Calhanoglu, infatti, ha lasciato un vuoto che an ...Mitchel Bakker non aveva nascosto i suoi dubbi soprattutto a causa del suo scarso tempo di gioco al PSG. "Vedremo quali sono le prospettive per la prossima stagione. C'è interesse, ...