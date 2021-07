Advertising

misteruplay2016 : Milan Games Week & Cartoomics 2021 tornano dal vivo, ecco le date! - Eurogamer_it : Ecco le date dell'evento fisico #MilanGamesWeek2021. - xeratdragons : Come sapete nel corso della Pandemia COVID-19 Ha annulato molti eventi ed quest'anno sono pronti a ripartire ed in… - xeratdragons : Come sapete nel corso della Pandemia COVID-19 Ha annulato molti eventi ed quest'anno sono pronti a ripartire ed in… - AkibaGamers : Milan Games Week & Cartoomics 2021 si svolgeranno presso la Fiera Milano a Rho i prossimi 12, 13 e 14 novembre 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Games

Sky Tg24

Stiamo tornando gradualmente alla normalità dopo questo periodo di distanziamento sociale, e iniziano a spuntare le date ufficiali delle fiere che ci siamo lasciati alle spalle, tra cuiWeek e Cartoomics . Entrambe, per questo 2021, uniranno gli intenti e le intenzioni alla Fiera Milano a Rho per un weekend all'insegna dei videogiochi e dei fumetti . Segnatevi queste date ...... Curon 1950 " Monkeys Tales Studios Change Game " Melazeta Fly Punch Boom! " Jollypunch... Mario + Rabbids Sparks of Hope di UbisoftDopo un'edizione virtuale dovuta al Covid-19, torna l'evento italiano dedicato ai videogiochi e alla cultura pop.Milan Games Week, il più importante evento italiano in fatto di videogiochi ed eSports, e Cartoomics, lo storico appuntamento con il mondo del fumetto, del ...