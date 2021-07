La Figc risponde al Prefetto e scarica tutto sul Viminale | ' Scelta del pullman condivisa dalle istituzioni'

Advertising

FrankTaricone : RT @globalistIT: - globalistIT : - GentilAlessia : RT @CalcioPillole: Il presidente #Gravina, risponde all'attacco ricevuto dal Prefetto di #Roma: '#FIGC responsabile e rispettosa delle isti… - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? Festa #Italia, scoppia il caso ?? #Piantedosi: '#Azzurri non autorizzati' ?? La #FIGC risponde con un comunicato http… - OA_Sport : #CALCIO Gabriele Gravina e la Figc rispondono per le rime al prefetto di Roma, parlando di scelta sul bus scoperto… -

Ultime Notizie dalla rete : Figc risponde

'Non è nostra intenzione alimentare polemiche',Gravina, che mette tuttavia i puntini ... 'Sono stati loro poi a invitarci', spiega una fonte della, riferendosi alle 'graditissime' ...Piantedosi ha spiegato che anche nella stessa giornata di lunedì laaveva 'assicurato che il trasferimento dei giocatori sarebbe avvenuto con autobus coperto'. Invece, dopo l'uscita dal ...Filtra sconcerto da Gravina per essere stati additati come irresponsabili dal prefetto di Roma Piantedosi per il giro in autobus scoperto degli azzurri ...Il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, in un'intervista al Corriere della Sera, aveva accusato la Figc di "non aver rispettato i patti" ...