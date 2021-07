Inter, Esposito è del Basilea! E’ arrivata anche l’ufficialità (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nella giornata di ieri è arrivata anche l’ufficialità per quanto riguarda la cessione di Sebastiano Esposito al Basilea. Dopo il prestito annuale in Serie B al Venezia, sarà dunque in Svizzera il futuro del centravanti classe 2002 di Castellammare di Stabia. Il comunicato ufficiale del club nerazzurro “FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Sebastiano Esposito al Basilea: l’attaccante classe 2002 si trasferisce al club svizzero a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione”. Questa la nota che si legge sul sito ufficiale ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nella giornata di ieri èper quanto riguarda la cessione di Sebastianoal Basilea. Dopo il prestito annuale in Serie B al Venezia, sarà dunque in Svizzera il futuro del centravanti classe 2002 di Castellammare di Stabia. Il comunicato ufficiale del club nerazzurro “FCnazionale Milano comunica la cessione del calciatore Sebastianoal Basilea: l’attaccante classe 2002 si trasferisce al club svizzero a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione”. Questa la nota che si legge sul sito ufficiale ...

