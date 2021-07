Green pass obbligatorio per bar, ristoranti, eventi e treni: il ‘modello Macron’ divide governo e sanitari (Di mercoledì 14 luglio 2021) Macron ha introdotto un duro – e discutibile – giro di vite per arginare i contagi legati alla variante Delta introducendo, dal prossimo 21 luglio, il possesso obbligatorio del Green pass covid, per poter cenare nei ristoranti, andare al cinema, o in teatro (ed esteso a tutti quei luoghi dove possono riunirsi più di 30 persone), così come per viaggiare in treno. Un’iniziativa che ha riscosso grande consenso anche tra le nostre autorità sanitarie ed istituzionali. Il primo ad accoglierla come una ‘buona idea’, è stato il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Figliuolo, il quale ha fermato: ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Macron ha introdotto un duro – e discutibile – giro di vite per arginare i contagi legati alla variante Delta introducendo, dal prossimo 21 luglio, il possessodelcovid, per poter cenare nei, andare al cinema, o in teatro (ed esteso a tutti quei luoghi dove possono riunirsi più di 30 persone), così come per viaggiare in treno. Un’iniziativa che ha riscosso grande consenso anche tra le nostre autoritàe ed istituzionali. Il primo ad accoglierla come una ‘buona idea’, è stato il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Figliuolo, il quale ha fermato: ...

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - Fabrizi10443351 : RT @Avvocatocapita1: La Meloni potrebbe documentarsi su Costituzione e apprendere qcsa in materia di libertà. Che è pure libertà dalle scio… - Orsantibus1 : RT @wojak0: Immagina andare da Franchino lo zozzone ed esibire il green pass lol #ApartheidVaccinale -