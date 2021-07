Green pass obbligatorio, è caos. La via francese divide: senza vaccino niente bar, ristoranti e trasporti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Green pass obbligatorio per accedere a bar, ristoranti e treni. Una svolta radicale, quella annunciata dal presidente francese Macron, che ha già provocato in patria un boom di prenotazioni per i ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021)per accedere a bar,e treni. Una svolta radicale, quella annunciata dal presidenteMacron, che ha già provocato in patria un boom di prenotazioni per i ...

Advertising

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - UNKNOWN_BAD4 : RT @noitre32: I ristoranti e bar che non sono falliti con il lockdown, falliranno con il green pass. Io non andró mai dove esigono il gree… - fiddlerxx : @_Ragtime Meno male che quando ho visto questo nuovo followers ho detto 'ma io questo lo conosco!' e poi ho aperto… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Sileri e Brusaferro favorevoli al modello Macron "Lo dissi un mese e mezzo fa: la doppia dose funziona con la variante Delta, allora perché non applichiamo sul serio il Green pass, rendendolo uno strumento utile per partecipare a eventi, per riaprire le discoteche, i teatri, per evitare la quarantena. Da noi non ha senso nei ristoranti, semmai può essere un'arma per ...

Covid: viceministro Sileri, obbligo green pass nei locali Roma, 14 lug 08:06 - Lo dissi un mese e mezzo fa: la doppia dose funziona con la variante Delta, allora perché non applichiamo sul serio il Green pass, rendendolo...

Green pass, stretta in vista per chi non ce l’ha. Emergenza verso la proroga Il Sole 24 ORE Serie A: 'Si valuta Green Pass obbligatorio per andare allo stadio' Serie A, riunione fra i presidenti di Lega: l’appello al Premier, Mario Draghi, e l’utilizzo del ‘Green pass’ come in Spagna, Francia e Inghilterra ...

Green pass obbligatorio in bar e ristoranti? L'apertura di Speranza: sette giorni per decidere "Sia il Governo italiano che quello francese avrebbero potuto seguire l'esempio della Campania e avrebbero risolto i problemi "Se non si vuole proporre l'obbligo vaccinale per… Leggi ...

"Lo dissi un mese e mezzo fa: la doppia dose funziona con la variante Delta, allora perché non applichiamo sul serio il, rendendolo uno strumento utile per partecipare a eventi, per riaprire le discoteche, i teatri, per evitare la quarantena. Da noi non ha senso nei ristoranti, semmai può essere un'arma per ...Roma, 14 lug 08:06 - Lo dissi un mese e mezzo fa: la doppia dose funziona con la variante Delta, allora perché non applichiamo sul serio il, rendendolo...Serie A, riunione fra i presidenti di Lega: l’appello al Premier, Mario Draghi, e l’utilizzo del ‘Green pass’ come in Spagna, Francia e Inghilterra ..."Sia il Governo italiano che quello francese avrebbero potuto seguire l'esempio della Campania e avrebbero risolto i problemi "Se non si vuole proporre l'obbligo vaccinale per… Leggi ...