Green pass, il “trucchetto” per rendere obbligatorio il vaccino: Giordano: “Un inganno” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tecnici e politici inseguono Parigi, insieme a parecchi virologi “tifosi del Green pass vaccinale come passe-partout per andare anche al bar e nei locali pubblici. Non si può non ripartire da Giorgia Meloni che, visto l’andazzo del dibattito italiano, ha definito l’obbligo del “lasciapassare” una misura “raggelante. Primo passo verso una società orwelliana”. Tutti i notiziari hanno dato conto della ferma presa di posizione della leader di FdI. Bisogna dire che l’obbligo del Green pass non ha solo tifosi; la Germania si è dichiarata contraria a seguire il modello ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tecnici e politici inseguono Parigi, insieme a parecchi virologi “tifosi delvaccinale comee-partout per andare anche al bar e nei locali pubblici. Non si può non ripartire da Giorgia Meloni che, visto l’andazzo del dibattito italiano, ha definito l’obbligo del “lasciaare” una misura “raggelante. Primoo verso una società orwelliana”. Tutti i notiziari hanno dato conto della ferma presa di posizione della leader di FdI. Bisogna dire che l’obbligo delnon ha solo tifosi; la Germania si è dichiarata contraria a seguire il modello ...

Advertising

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - Alisernio : RT @spank75: MINI THREAD APPELLO A ristoratori, baristi, negozianti, etc: i primi a dover rifiutare il green pass dovete essere voi. Noi p… - IvoAyrton : RT @IlPrimatoN: Scontro nella maggioranza, indovinate un po' chi è favorevole al modello francese? #greenpass -