Fedez contro il Codacons dopo la richiesta di sequestro dei fondi raccolti per il lavoratori dello spettacolo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Fedez questa volta non ironizza per l'ennesima denuncia del Codacons, il cantante, che ne ha già piene le tasche, ha sbottato furiosamente sui social. Il motivo è la richiesta di sequestro da parte dell'Associazione dei fondi raccolti per i lavoratori dello spettacolo su iniziativa dell'artista. Fedez furioso ha mostrato i documenti nelle sue Instagram Stories chiedendosi come una tale richiesta possa essere considerata normale, dato che si sta comunque parlando di fondi ...

MetaErmal : Il @Codacons ha intrapreso una guerra personale contro @fedez e non si ferma davanti a niente. Questa volta però Fe… - ilriformista : La diretta di Fedez sul #DdlZan è uno show improvvisato che si trasforma in boomerang (di @aldotorchiaro) - fabiocaninoreal : Quando gli analfabeti funzionali non sanno più come attaccare il #ddlzan iniziano a denigrare chi lo sostiene tipo… - Cossandra7 : RT @MetaErmal: Il @Codacons ha intrapreso una guerra personale contro @fedez e non si ferma davanti a niente. Questa volta però Federico no… - LaFra77718009 : RT @MetaErmal: Il @Codacons ha intrapreso una guerra personale contro @fedez e non si ferma davanti a niente. Questa volta però Federico no… -