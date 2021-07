Fdi, Figliomeni: confronto tra esperti per contrastare disagio giovanile (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “Nella Sala della Protomoteca in Campidoglio si è svolto un importante convegno avente ad oggetto il disagio giovanile, una tematica che con la recente pandemia da Covid-19 che ha investito il nostro Paese ha assunto una rilevanza ancora più drammatica visti i prolungati periodi di lockdown e l’impossibilità per i nostri ragazzi di frequentare la scuola in presenza e di socializzare con i loro coetanei.” “Nel giorno in cui sono stati pubblicati gli attesi risultati Invalsi, quelli che certificano lo stato di salute dell’istruzione e l’apprendimento dei bambini-ragazzi italiani e i cui dati sono molto preoccupanti, ci rendiamo conto, con maggiore ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – “Nella Sala della Protomoteca in Campidoglio si è svolto un importante convegno avente ad oggetto il, una tematica che con la recente pandemia da Covid-19 che ha investito il nostro Paese ha assunto una rilevanza ancora più drammatica visti i prolungati periodi di lockdown e l’impossibilità per i nostri ragazzi di frequentare la scuola in presenza e di socializzare con i loro coetanei.” “Nel giorno in cui sono stati pubblicati gli attesi risultati Invalsi, quelli che certificano lo stato di salute dell’istruzione e l’apprendimento dei bambini-ragazzi italiani e i cui dati sono molto preoccupanti, ci rendiamo conto, con maggiore ...

