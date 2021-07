Draghi li nomina, Salvini comanda: ecco cosa vuole in cambio per la Rai il Capitano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mario Draghi, che a parole ostenta sicurezza e ha fatto sapere con chi ci ha parlato che non intende fare passi indietro e vuole tirare diritto con i suoi “prescelti” per viale Mazzini, prenda carta e penna, perché gli stiamo per raccontare le richieste di Matteo Salvini per dare il via libera a Marinella Soldi alla Presidenza della Rai (fermo restando che da quelle parti non è gradito nemmeno Fuortes, ma sulla scelta dell’Ad la politica non può farci nulla). Il menù delle richieste del Capitano leghista prevede come prima portata l’approdo di Gennaro Sangiuliano sulla tolda di comando del Tg1 (magari ‘bilanciato’ da Mario ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Mario, che a parole ostenta sicurezza e ha fatto sapere con chi ci ha parlato che non intende fare passi indietro etirare diritto con i suoi “prescelti” per viale Mazzini, prenda carta e penna, perché gli stiamo per raccontare le richieste di Matteoper dare il via libera a Marinella Soldi alla Presidenza della Rai (fermo restando che da quelle parti non è gradito nemmeno Fuortes, ma sulla scelta dell’Ad la politica non può farci nulla). Il menù delle richieste delleghista prevede come prima portata l’approdo di Gennaro Sangiuliano sulla tolda di comando del Tg1 (magari ‘bilanciato’ da Mario ...

Advertising

ilfoglio_it : Sulla Rai di Draghi piomba l'inchiesta su Renzi e Presta. Lega e M5s contro la Soldi. In vigilanza i gialloverdi so… - CanciAbo : RT @ilfoglio_it: Sulla Rai di Draghi piomba l'inchiesta su Renzi e Presta. Lega e M5s contro la Soldi. In vigilanza i gialloverdi sono pron… - geomsalvatores2 : RT @Etruria72: Repubblica sempre al fianco di Draghi e Mattarella! E Il presidente della Repubblica che fa? Nomina Helkann, proprietario de… - RobertoLocate14 : RT @ilfoglio_it: Sulla Rai di Draghi piomba l'inchiesta su Renzi e Presta. Lega e M5s contro la Soldi. In vigilanza i gialloverdi sono pron… - dani0470 : RT @ilfoglio_it: Sulla Rai di Draghi piomba l'inchiesta su Renzi e Presta. Lega e M5s contro la Soldi. In vigilanza i gialloverdi sono pron… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi nomina Camera Commercio Ragusa, quale futuro? ... il recento emendamento del Governo Draghi rischia di sollevare una vera e propria sollevazione del ... con la nomina di commissari ad acta prevista a breve, frappone un evidente ostacolo alle legittime ...

Ultime Notizie Roma del 14 - 07 - 2021 ore 07:10 ...di costituzionalità non hai stasera camera e senato voto ogni quattro membri del CDA di nomina ...proposta di candidatura alle elezioni suppletive della camera nel collegio uninominale di Siena draghi ...

Draghi li nomina, Salvini comanda: ecco cosa vuole in cambio per la Rai il Capitano TPI Draghi li nomina, Salvini comanda: ecco cosa vuole in cambio per la Rai il Capitano Mario Draghi, che a parole ostenta sicurezza e ha fatto sapere con chi ci ha parlato che non intende fare passi indietro e vuole tirare diritto con i suoi “prescelti” per viale Mazzini, prenda carta e ...

Alleanze strategiche solo con i garantisti. Draghi e gli Azzurri A proposito di retorica. Un amico, un bimbo di Draghi, mi segnala un passaggio niente male contenuto nella dichiarazione apparentemente neutra offerta dal premier domenica sera dopo la vittoria dell’I ...

... il recento emendamento del Governorischia di sollevare una vera e propria sollevazione del ... con ladi commissari ad acta prevista a breve, frappone un evidente ostacolo alle legittime ......di costituzionalità non hai stasera camera e senato voto ogni quattro membri del CDA di...proposta di candidatura alle elezioni suppletive della camera nel collegio uninominale di Siena...Mario Draghi, che a parole ostenta sicurezza e ha fatto sapere con chi ci ha parlato che non intende fare passi indietro e vuole tirare diritto con i suoi “prescelti” per viale Mazzini, prenda carta e ...A proposito di retorica. Un amico, un bimbo di Draghi, mi segnala un passaggio niente male contenuto nella dichiarazione apparentemente neutra offerta dal premier domenica sera dopo la vittoria dell’I ...