Draghi e Cartabia oggi nel carcere della 'mattanza' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Visita nel pomeriggio del premier Draghi e della ministra della Giustizia Cartabia alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), il 6 aprile 2020 teatro di un pestaggio violento della ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Visita nel pomeriggio del premierministraGiustiziaalla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), il 6 aprile 2020 teatro di un pestaggio violento...

FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia domani, mercoledì 14 luglio,… - davidefaraone : Un bel segnale Draghi e Cartabia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere - ItaliaViva : Conte è caduto perché non era capace non perché vittima di un mio complotto. E con Draghi, Figliuolo e Cartabia l'I… - lpatelmoyahoo : @CalaminiciM @danieledv79 Draghi e la Cartabia sono I volti nuovi della politica italiana. - BindiTony : @123stella16 @PioDag La famiglia RENZI ringraziano il M5S per essere complice della #Cartabia DRAGHI, IL M5S DA CO… -