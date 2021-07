Christian Boltanski, il respiro della memoria (Di giovedì 15 luglio 2021) Per tutta la vita, Christian Boltanski ha flirtato con la morte, con le immagini della sparizione e l’evanescenza del ricordo. Ha creato un inventario di volti perduti e consegnato alla realtà fisicamente tangibile della fotografia le esistenze sbiadite, scongiurando il rischio che si trasformassero in simulacri, fantasmi di intere generazioni ingoiate dalla Shoah. A volte, ha lasciato dietro di sé come unica traccia del suo passaggio il battito del proprio cuore, a cui si sono uniti centinaia di migliaia di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 15 luglio 2021) Per tutta la vita,ha flirtato con la morte, con le immaginisparizione e l’evanescenza del ricordo. Ha creato un inventario di volti perduti e consegnato alla realtà fisicamente tangibilefotografia le esistenze sbiadite, scongiurando il rischio che si trasformassero in simulacri, fantasmi di intere generazioni ingoiate dalla Shoah. A volte, ha lasciato dietro di sé come unica traccia del suo passaggio il battito del proprio cuore, a cui si sono uniti centinaia di migliaia di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

repubblica : Francia, addio a Christian Boltanski, trasformò la memoria in arte - SofiaEtudes : RT @Museo_MAXXI: «Art-making is not about telling the truth but making the truth felt», grazie a Christian Boltanski, esploratore della vit… - stedn3 : RT @Museo_MAXXI: «Art-making is not about telling the truth but making the truth felt», grazie a Christian Boltanski, esploratore della vit… - MicaleGabriella : RT @artribune: È morto l’artista fotografo e regista francese Christian Boltanski - MicaleGabriella : RT @Exibart: Christian #Boltanski è morto oggi a Parigi, all'età di 76 anni: conosciuto in tutto il mondo per le sue installazioni suggesti… -