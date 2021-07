Barbara D’Urso e Zangrillo: nuovi scatti dei due insieme (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono state pubblicate delle nuove foto in cui Barbara D’Urso è in compagnia di Francesco Zangrillo, ma sul tipo di relazione tutto tace Barbara D’Urso è protagonista dell’estate italiana. Da mesi la conduttrice viene avvistata e paparazzata in compagnia di Francesco Zangrillo. Broker assicurativo, più giovane di lei di 17 anni, l’uomo è una presenza costante nella vita della conduttrice partenopea. I due sono stati avvistati prima tra le vie di Milano, intenti a raggiungere locali o case di amici. In seguito insieme a Forte dei Marmi. E adesso spuntano dei ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono state pubblicate delle nuove foto in cuiè in compagnia di Francesco, ma sul tipo di relazione tutto taceè protagonista dell’estate italiana. Da mesi la conduttrice viene avvistata e paparazzata in compagnia di Francesco. Broker assicurativo, più giovane di lei di 17 anni, l’uomo è una presenza costante nella vita della conduttrice partenopea. I due sono stati avvistati prima tra le vie di Milano, intenti a raggiungere locali o case di amici. In seguitoa Forte dei Marmi. E adesso spuntano dei ...

Advertising

flamanc24 : RT @mocciosvs: in francia boom di prenotazioni perché macron ha annunciato che per fare qualsiasi cosa serve il green pass, mentre noi in i… - sabrivitadastar : Il coglione che si è fatto mandare a fanculo in diretta da Barbara D'Urso che parla di calciomercato AHAHAHAHAH… - Sabrina28775230 : RT @ASannais: LA NOTIZIA DEL GIORNO, è vera la voce, ai piani alti si è parlato del duo ZORZANDO ?? non è certo, e non è ufficiale, perché… - Smgii1908 : @19cecilia06 @ehblablabla @Pazzotiodio Tu guardi barbara d'urso il pomeriggio, ormai è assodato - DecimoGianni : @GiusCandela Credo che Barbara D’Urso e Alfonso Signorini, due professionisti navigati che -