Usa: caldo record in Arizona, aumentano decessi dei migranti (Di martedì 13 luglio 2021) Le autorità dell'Arizona hanno trovato il mese scorso i corpi di 43 migranti nelle zone desertiche e montagnose dello Stato vicine al confine con il Messico, probabilmente deceduti a causa del caldo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 13 luglio 2021) Le autorità dell'hanno trovato il mese scorso i corpi di 43nelle zone desertiche e montagnose dello Stato vicine al confine con il Messico, probabilmente deceduti a causa del...

Ultime Notizie dalla rete : Usa caldo Usa: caldo record in Arizona, aumentano decessi dei migranti L'organizzazione non profit Humane Borders, che monitora questi decessi, ha reso noto che non tutti i 43 migranti sono morti nel mese di giugno - il più caldo nella storia per la città di Phoenix - ...

L’Oregon apre spazi pubblici refrigerati per la popolazione stremata dal caldo. Questo è il futuro che ci attende… Le temperature a Portland hanno raggiunto temperature estreme, e la contea mette a disposizione della popolazione oasi di frescura ...

