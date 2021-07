Tour de France 2021: Patrick Konrad beffa Sonny Colbrelli a Saint-Gaudens. Pogacar controlla (Di martedì 13 luglio 2021) Inizia l’ultima settimana del Tour de France 2021 con un successo austriaco: vittoria di lusso, la più bella della carriera, per il campione nazionale Patrick Konrad che timbra il cartellino nella sedicesima tappa da El Pas de la Casa-Saint-Gaudens. Grande azione per il corridore della Bora-hansgrohe che riesce a beffare il nostro Sonny Colbrelli. Il gruppo non si muove e Tadej Pogacar è sempre più vicino al trionfo finale. Tanto freddo in quel di Andorra, pioggia e temperature bassissime, problemi anche ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Inizia l’ultima settimana deldecon un successo austriaco: vittoria di lusso, la più bella della carriera, per il campione nazionaleche timbra il cartellino nella sedicesima tappa da El Pas de la Casa-. Grande azione per il corridore della Bora-hansgrohe che riesce are il nostro. Il gruppo non si muove e Tadejè sempre più vicino al trionfo finale. Tanto freddo in quel di Andorra, pioggia e temperature bassissime, problemi anche ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Tour: 16/a tappa, vittoria dell'austriaco Konrad: (ANSA) - ROMA, 13 LUG - L'austriaco Patrick Konr… - sportface2016 : #TourdeFrance La classifica generale aggiornata dopo la sedicesima tappa #TDF2021 - RaiSport : #TDF2021 Arrivo in solitaria per il campione d'Austria Patrick #Konrad che, con un'azione da lontano, sorprende So… - RSIsport : ????????? Impresa di Konrad, che vince in solitaria la 16a tappa del Tour de France. I big non si muovono in attesa de… - infoitsport : Ciclismo, Vincenzo Nibali abbandona il Tour de France -