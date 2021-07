Tadej Pogacar: “Doping? Accetto i dubbi, ma vengo da una buona famiglia. Per vincere servono i watt” (Di martedì 13 luglio 2021) Tadej Pogacar sta dominando in lungo e in largo il Tour de France. Lo sloveno ha infatti un vantaggio di oltre cinque minuti sui più immediati inseguitori in classifica generale ed è ormai lanciatissimo verso la conquista della seconda Grande Boucle consecutiva. Difficilmente le ultime tre tappe di montagna sui Pirenei e la cronometro di sabato impensieriranno l’alfiere della UAE Emirates, che ha giganteggiato nelle prime due settimane di gara e ora può amministrare la situazione. La maglia gialla ha comunque palesato tutta la sua combattività nelle dichiarazioni rilasciate durante il giorno di riposo e ha fatto capire che intende attaccare ancora in ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021)sta dominando in lungo e in largo il Tour de France. Lo sloveno ha infatti un vantaggio di oltre cinque minuti sui più immediati inseguitori in classifica generale ed è ormai lanciatissimo verso la conquista della seconda Grande Boucle consecutiva. Difficilmente le ultime tre tappe di montagna sui Pirenei e la cronometro di sabato impensieriranno l’alfiere della UAE Emirates, che ha giganteggiato nelle prime due settimane di gara e ora può amministrare la situazione. La maglia gialla ha comunque palesato tutta la sua combattività nelle dichiarazioni rilasciate durante il giorno di riposo e ha fatto capire che intende attaccare ancora in ...

