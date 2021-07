Spalletti sarebbe contento della conferma di un difensore | ieri saluto tra i due

(Di martedì 13 luglio 2021) Il Napoliha avuto un primo incontro da gruppo squadra in vistastagione 2021-22. Tra tamponi e primi saluti, con tutti gli assenti delle nazionali, la nuova annata degli azzurri sta per cominciare. Annata che si prospetta tutt'altro che semplice, con un nuovo allenatore, un nuovo progetto tecnico, la necessità di ridimensionare il monte ingaggi, la mancata Champions League. La Gazzetta dello Sport, quest'oggi, si concentra sulla figura di Lucianoe su ciò cheha lasciato intravedere. Secondo la rosea il mister toscano ritiene indispensabile Koulibaly, con il quale c'è stato un ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - falsario80 : @filotramo @MatteDj23 Be penso che il titolo faccia parte dell’articolo, o almeno dovrebbe riassumerne la direzione… - elliott_il : @EriErvinsadiku @IlBuonFabio Boh. Cioe Sarri su la carta sarebbe superiore a Inzaghi ma quella e una rosa che ha co… - AntoninoHetfiel : Comunque ringraziamo la società che abbia esonerato Spalletti al momento giusto perché chissà dove sarebbe adesso #Lautaro #ArgentinaBrasile - Mariucc29 : RT @TheNapoliZone: ????| #Emerson ha parlato direttamente, #Spalletti. Il ragazzo sarebbe ben contento di ritornare alle dipendenze del suo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti sarebbe

SpazioNapoli

'Cominciare la stagione senza una soluzione, con i musi lunghi e il rischio concreto di arrivare a gennaio con lo status di parametro zeroun danno per il Napoli: per; per il ...Stando a quanto riportato da Sky Sport, la squadra al momento favoritaquella campana. Luciano, che lo ha già allenato alla Roma, vorrebbe a tutti i costi portarlo a Napoli ed ...Il Napoli si prepara a cominciare il nuovo corso con Luciano Spalletti. Un ex però potrebbe fare uno sgarbo al sodalizio partenopeo. Pronta un'offerta shock.Dunque, che la Supercopa Maradona abbia inizio e che sia un inno alla bellezza del gioco del calcio e alla storia calcistica di queste due Nazionali Due Nazionali… Leggi L'era Spalletti è ormai ...