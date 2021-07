Questa foto di festeggiamenti da parte dei tifosi italiani non è del 2021, ma del 2006 (Di martedì 13 luglio 2021) Il 12 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata la foto di una grande folla di tifosi con numerose bandiere dell’Italia. L’immagine è accompagnata da questo commento: «Mi raccomando non dimenticatevi il green pass per matrimoni e sagre altrimenti sarete esclusi dalla ristretta comitiva». Il riferimento del post oggetto della nostra verifica – pubblicato dopo la vittoria degli europei di calcio da parte della nazionale italiana – è al regolamento 953/2021, cioè la norma europea che il 15 giugno 2021 ha istituito la cosiddetta certificazione verde (Green pass). Si tratta di uno ... Leggi su facta.news (Di martedì 13 luglio 2021) Il 12 lugliosu Facebook è stata pubblicata ladi una grande folla dicon numerose bandiere dell’Italia. L’immagine è accompagnata da questo commento: «Mi raccomando non dimenticatevi il green pass per matrimoni e sagre altrimenti sarete esclusi dalla ristretta comitiva». Il riferimento del post oggetto della nostra verifica – pubblicato dopo la vittoria degli europei di calcio dadella nazionale italiana – è al regolamento 953/, cioè la norma europea che il 15 giugnoha istituito la cosiddetta certificazione verde (Green pass). Si tratta di uno ...

Advertising

UEFAcom_it : Dai un titolo a questa foto ?????? #EURO2020 #ITA - chetempochefa : Con questa foto, che custodiamo gelosamente, vi annunciamo che stasera dedicheremo una puntata speciale di #CTCF al… - Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo questa mattina ad Appiano ?? Guarda la gallery completa ?? - itsValuz : RT @fearfvrnobody: ma voi ogni tanto ci pensate a questa foto vero - callmejuliae : RT @_saud4de_: La mamma di Louis pubblicò questa foto per l'anniversario di Louis ed E con la didascalia 'My beautiful firstborn and future… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa foto Il segreto per un matrimonio duraturo? Un marito con intelligenza emotiva ** Perché per stare bene in coppia si deve prima stare bene da soli ** (Continua sotto la foto) ... Perché? Secondo il dottor Gottman, questa differenza ha le sue radici nell'infanzia . Quando i ...

Royal family svedese, la prima foto della famiglia al completo Nella stessa foto accanto alla moglie trova posto in maniche di camicia il principe Carlo Filippo, ... IT Il colore più sublime dell'estate è (sempre) il bianco ed ecco come indossarlo in questa ...

Laura Pausini ricorda Raffaella Carrà con questa foto? Si scatenano le bestie: "Agghiacciante", "Orrenda" Liberoquotidiano.it Matrimonio, Bernardeschi ritarda, Veronica va via (foto): poi il lieto fine Visto il ritardo di Bernardeschi, si è verificato un imprevisto: la sposa è arrivata in chiesa prima della sposo, su un’auto d’epoca. Notando però che Federico non c’era, ...

Ecco la biennale di fotografia MonFest 2022 «Casale e il suo Monferrato al centro di una rinascita culturale e artistica, fatta di valorizzazione delle molte eccellenze presenti sul territorio e di ribalta internazionale con eventi e manifestaz ...

** Perché per stare bene in coppia si deve prima stare bene da soli ** (Continua sotto la) ... Perché? Secondo il dottor Gottman,differenza ha le sue radici nell'infanzia . Quando i ...Nella stessaaccanto alla moglie trova posto in maniche di camicia il principe Carlo Filippo, ... IT Il colore più sublime dell'estate è (sempre) il bianco ed ecco come indossarlo in...Visto il ritardo di Bernardeschi, si è verificato un imprevisto: la sposa è arrivata in chiesa prima della sposo, su un’auto d’epoca. Notando però che Federico non c’era, ...«Casale e il suo Monferrato al centro di una rinascita culturale e artistica, fatta di valorizzazione delle molte eccellenze presenti sul territorio e di ribalta internazionale con eventi e manifestaz ...