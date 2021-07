Povertà, a Taranto torna 'spesa sospesa' (Di martedì 13 luglio 2021) Taranto - Sono gli oltre 210mila pugliesi che hanno incontrato problemi nell'affrontare le spese alimentari durante la seconda ondata del Covid la punta dell'iceberg della situazione di Povertà ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 13 luglio 2021)- Sono gli oltre 210mila pugliesi che hanno incontrato problemi nell'affrontare le spese alimentari durante la seconda ondata del Covid la punta dell'iceberg della situazione di...

Ultime Notizie dalla rete : Povertà Taranto Povertà, a Taranto torna 'spesa sospesa' Taranto - Sono gli oltre 210mila pugliesi che hanno incontrato problemi nell'affrontare le spese alimentari durante la seconda ondata del Covid la punta dell'iceberg della situazione di povertà ...

