Peter Sagan operato al ginocchio: “Avevo un’infezione nell’ematoma”. Recupera per le Olimpiadi? (Di martedì 13 luglio 2021) Peter Sagan si è sottoposto a un intervento chirurgico a Monaco. Il tre volte Campione del Mondo è finito sotto i ferri per cercare di risolvere il problema al ginocchio picchiato in occasione della caduta avuta durante la volata della terza tappa del Tour de France. Lo slovacco si era ritirato dalla Grande Boucle la scorsa settimana proprio perché non riusciva più a pedalare bene e faticava a esprimersi al meglio sulle strade transalpine. Il 31enne ha comunque dichiarato di sentirsi bene e presto potrà tornare in bicicletta, l’obiettivo è quello di Recuperare rapidamente per poter essere protagonista nella prova in linea ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021)si è sottoposto a un intervento chirurgico a Monaco. Il tre volte Campione del Mondo è finito sotto i ferri per cercare di risolvere il problema alpicchiato in occasione della caduta avuta durante la volata della terza tappa del Tour de France. Lo slovacco si era ritirato dalla Grande Boucle la scorsa settimana proprio perché non riusciva più a pedalare bene e faticava a esprimersi al meglio sulle strade transalpine. Il 31enne ha comunque dichiarato di sentirsi bene e presto potrà tornare in bicicletta, l’obiettivo è quello dire rapidamente per poter essere protagonista nella prova in linea ...

