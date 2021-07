Mobilità - Free Now e Share Now integrate in tutta Europa (Di martedì 13 luglio 2021) La joint venture tra BMW e Mercedes (o meglio, Daimler AG), dedicata alla Mobilità multi-service e in particolare al ride hailing (taxi e Ncc), Free Now (che a Milano, per esempio, ha ereditato l'app di prenotazione Mytaxi), sarà integratà con Share Now - stessi proprietari - leader europeo del car sharing a flusso libero. In sostanza, in futuro le vetture in condivisione di Share Now si troveranno sull'app Free Now. L'integrazione tecnica, a partire dalla fine di luglio, consentirà agli utenti in Italia, Francia, Germania, Spagna e di prenotare le loro corse in car sharing in modo flessibile. Con questa ... Leggi su quattroruote (Di martedì 13 luglio 2021) La joint venture tra BMW e Mercedes (o meglio, Daimler AG), dedicata allamulti-service e in particolare al ride hailing (taxi e Ncc),Now (che a Milano, per esempio, ha ereditato l'app di prenotazione Mytaxi), sarà integratà conNow - stessi proprietari - leader europeo del car sharing a flusso libero. In sostanza, in futuro le vetture in condivisione diNow si troveranno sull'appNow. L'integrazione tecnica, a partire dalla fine di luglio, consentirà agli utenti in Italia, Francia, Germania, Spagna e di prenotare le loro corse in car sharing in modo flessibile. Con questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità Free Free Now, presto si potranno prenotare le auto di Share Now Free Now offre a più di 50 milioni di utenti servizi di mobilità attraverso vetture endotermiche/elettriche, scooter elettrici, monopattini e taxi. Share Now, invece, è presente con il suo servizio ...

Mobilità integrata, accordo Free Now-Share Now per agevolare il car sharing EconomyUp Now offre a più di 50 milioni di utenti servizi di mobilità attraverso vetture endotermiche/elettriche, scooter elettrici, monopattini e taxi. Share Now, invece, è presente con il suo servizio ...