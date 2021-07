Milano, morte di un 40enne per cedimento balaustra di un ponte: tre funzionari del Comune indagati (Di martedì 13 luglio 2021) Tre funzionari del Comune di Milano sono indagati per l’ipotesi di reato di omicidio colposo per la morte del 40enne, Andrea Elifani, precipitato a causa del cedimento di una balaustra di un ponte del Naviglio Martesana. L’episodio risale al 2 aprile scorso. I tre, tra responsabili e tecnici dell’Unità ponti del Comune di Milano sono indagati per il cattivo stato di manutenzione della ringhiera dello storico ponte di ferro, conosciuto anche come “el pont de pan fiss”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Tredeldisonoper l’ipotesi di reato di omicidio colposo per ladel, Andrea Elifani, precipitato a causa deldi unadi undel Naviglio Martesana. L’episodio risale al 2 aprile scorso. I tre, tra responsabili e tecnici dell’Unità ponti deldisonoper il cattivo stato di manutenzione della ringhiera dello storicodi ferro, conosciuto anche come “el pont de pan fiss”. ...

